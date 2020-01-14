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السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي بقصر الاتحادية.. الرئيس: تنسيق مشترك من أجل التصدي لتحديات منطقة المتوسط.. وجوزيبي كونتي: مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد منعم
الرئيس السيسي:
= اهتمام متبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا
= مصر تولي اهتمام لتطوير العلاقات في مختلف أبعادها المتنوعة خلال المرحلة المقبلة
= تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط

رئيس الوزراء الإيطالي:
زيارة مصر رسالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين
حريصون استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك
مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه برئيس الوزراء الإيطالي في زيارته للقاهرة، مثمنًا العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات في مختلف أبعادها المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة، مشيرًا إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة الإيطالية على ترسيخ ودفع هذه العلاقات، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب "ريجيني"، حيث جدد الرئيس في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.
السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي بقصر الاتحادية.. الرئيس: تنسيق مشترك من أجل التصدي لتحديات منطقة المتوسط.. وجوزيبي كونتي: مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة
السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي بقصر الاتحادية.. الرئيس: تنسيق مشترك من أجل التصدي لتحديات منطقة المتوسط.. وجوزيبي كونتي: مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة
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