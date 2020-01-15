أهمها البطاطا والليمون.. 6 أطعمة لنمو الجنين بشكل صحى

تحتاج السيدات الحوامل إلى الأعتناء بنفسها زيادة عن الطبيعى، كما يجب أن تحصل على الغذاء السليم لها وللجنين، ولكن العديد منهن لا يعلم الأطعكة الغنية بالفوائد التى يفضل تناولها خلال فترة الحمل .



ووفقًا لموقع "healthline" إليكى أهم الأطعمة التى يفضل تناولها خلال فترة الحمل.



البيض:-

يعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والكولين، والذي يساعد على نمو دماغ الجنين بشكل جيد.



البطاطا الحلوة:-

تساهم البطاطا الحلوة في نمو عيني الجنين وبشرته وعظامه؛ لأنها غنية بفيتامين "أ".



العدس والفاصوليا:-

حيث أن العدس والفاصوليا من أهم الخضراوات والبقوليات الغنية بالزنك، الذي يساعد الجنين على إكتساب وزن صحي.



السالمون:-

يعتبر السالمون من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 والدهون المهمة لتعزيز ذكاء الطفل وتنمية مهاراته.



عين الجمل :-

يحتوي عين الجمل على نسبة عالية من البروتين والأوميجا 3 والتي تساهم في تطوير الجهاز العصبي للطفل والأم.



عصير الليمون:-

يعتبر عصير الليمون من المشروبات الغنية بحمض الفوليك والذي يخفف خطر الولادة المبكرة، ولكن تناوليه بإعتدال حتى لا تصابي بالإمساك.