اكتشف بنفسك .. طرق طبيعية لها مفعول السحر في القضاء على صفار الأسنان

من أكثر الأمور المحرجة التي قد يتعرض لها الشخص هو صفار الأسنان، هناك كثير من الأمور والنصائح للقضاءعلى هذه المشكلة.

قدم موقع" HEALTH LINE " وصفات طبيعية للقضاء على مشكلة صفار الاسنان ، وتشمل :



- يمكن استخدام خل التفاح في كميات صغيرة جدًا لتبييض الأسنان، حيث يمكنك ان تصنعي غسول فم عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع 6 أكواب من الماء، ثم شطف بالماء وفرشاة أسنانك.



- اكدت الدراسات ان دعك الأسنان بقشر الليمون والبرتقال والموز من شأنه القضاءعلى صفار الأسنان.



- اما عن ابرز اسباب اصفرار الاسنان :



* بعض الأطعمة أو المشروبات ، مثل العنب البري ، والنبيذ الأحمر ، والقهوة ، أو الشاي

* اتباع نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات البسيطة

* التدخين أو مضغ التبغ

* الآثار الجانبية لبعض الأدوية وغسولات الفم

* العمر ، حيث أن البالغين الأكبر سنًا يكون لديهم أسنان صفراء

