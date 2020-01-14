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اكتشف بنفسك .. طرق طبيعية لها مفعول السحر في القضاء على صفار الأسنان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:01 م
طرق طبيعية لها مفعول
طرق طبيعية لها مفعول السحر في القضاء على صفارالأسنان
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رضوى حسام
من أكثر الأمور المحرجة التي قد يتعرض لها الشخص هو صفار الأسنان، هناك كثير من الأمور والنصائح للقضاءعلى هذه المشكلة.
قدم موقع" HEALTH LINE " وصفات طبيعية للقضاء على مشكلة صفار الاسنان ، وتشمل :

- يمكن استخدام خل التفاح في كميات صغيرة جدًا لتبييض الأسنان، حيث يمكنك ان تصنعي غسول فم عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع 6 أكواب من الماء، ثم شطف بالماء وفرشاة أسنانك.

- اكدت الدراسات ان دعك الأسنان بقشر الليمون والبرتقال والموز من شأنه القضاءعلى صفار الأسنان.

- اما عن ابرز اسباب اصفرار الاسنان :

* بعض الأطعمة أو المشروبات ، مثل العنب البري ، والنبيذ الأحمر ، والقهوة ، أو الشاي
* اتباع نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات البسيطة
* التدخين أو مضغ التبغ
* الآثار الجانبية لبعض الأدوية وغسولات الفم
* العمر ، حيث أن البالغين الأكبر سنًا يكون لديهم أسنان صفراء
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