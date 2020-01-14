أخبار المرأة.. لطيفة وناهد السباعي تتألقان بنفس الفستان.. ولماذا أصحاب المطاعم يضعون الأسبرين على اللحوم.. وأهم النصائح لحماية نفسك من الجلطات

لطيفة وناهد السباعى يتألقن بنفس الفستان .. مين أحلى
تألقت لطيفة فى الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل جمع بين اللون الذهبى و الفضى، حمل التصميم توقيع المصمم هانى البحيرى.
واتسم فستان لطيفة بصيحة الكم الواحد التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتزينت بمجوهرات أنيقة زادت من أناقتها.
ولم تكن الفنانة لطيفة، هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الفنانة ناهد السباعى خلال ظهورها فى إحدى المناسبات بنفس الفستان.
أضرار السجائر الإلكترونية على المدخنين وغير المدخنين.
أوضح سالم في لقاء تليفزيوني له، أن الأطباء كشفوا عن نوعية أخرى من الأضرار التى تسببها السجائر الإلكترونية، كما أنه ليس فقط على المدخن، ولكن الأصدقاء المرافقين للمدخن الإلكترونى، وهو المدخن السلبي، مشيرا إلى أنها أسوأ من السجائر العادية لأن كمية الدخان التي تخرج منها كبيرة، وهو ما يتسبب في مشاكل أكبر من السجائر العادية.
وأشار سالم، إلى أنه ينصح المدخنين بالتوجه إلى البرامج المعترف بها للإقلاع عن التدخين، موضحًا أن الأطباء لا يمكنهم وصف أي دواء لأي مريض إلا بما هو مصرح به.
لماذا المحلات تضع الأسبرين على اللحوم.
تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي حديث لمورد الأطعمة "عمر الدوسري" عن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم من أجل خفض تكاليفها.
و أشار مورد الأطعمة، عمر الدوسري، إلى بعض الممارسات التي تعتمد عليها بعض المطاعم عند تحضير وجبات الطعام للزبائن، و أبرزها أنهم يقومون بوضع الأسبرين على اللحم قبل شوية.
وأضاف الدوسري قائلًا: "إن أغلب المطاعم يجلبون أسوأ أنواع اللحم ويضعون معه الأسبرين .
كيف تحمى نفسك من الجلطات.
١- تناول الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه وعدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات و الدهون الحيوانية و المهدرجة، وتعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية و المسلوقة و تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان و الإكثار من شرب الماء.
٢- تجنب فرط الوزن و السمنة.
٣- الرياضة المنتظمة.
٤- الحرص على الحصول على الـ ٣ وجبات يوميا: "إفطار مبكر - غداء لا يتعدى الساعة ٥ م - عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة ١٠ مساء".
٥- النوم مبكرا وعدم السهر.
٦- تجنب التدخين تماما وجميع أنواع المخدرات.
٧- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان.