أخبار المرأة.. لطيفة وناهد السباعي تتألقان بنفس الفستان.. ولماذا أصحاب المطاعم يضعون الأسبرين على اللحوم.. وأهم النصائح لحماية نفسك من الجلطات

لطيفة وناهد السباعى يتألقن بنفس الفستان .. مين أحلى

تألقت لطيفة فى الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل جمع بين اللون الذهبى و الفضى، حمل التصميم توقيع المصمم هانى البحيرى.

واتسم فستان لطيفة بصيحة الكم الواحد التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتزينت بمجوهرات أنيقة زادت من أناقتها.

ولم تكن الفنانة لطيفة، هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الفنانة ناهد السباعى خلال ظهورها فى إحدى المناسبات بنفس الفستان.





أضرار السجائر الإلكترونية على المدخنين وغير المدخنين.





أوضح سالم في لقاء تليفزيوني له، أن الأطباء كشفوا عن نوعية أخرى من الأضرار التى تسببها السجائر الإلكترونية، كما أنه ليس فقط على المدخن، ولكن الأصدقاء المرافقين للمدخن الإلكترونى، وهو المدخن السلبي، مشيرا إلى أنها أسوأ من السجائر العادية لأن كمية الدخان التي تخرج منها كبيرة، وهو ما يتسبب في مشاكل أكبر من السجائر العادية.



