10 وصايا من جمال شعبان.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مجموعة من النصائح للحماية من الإصابة بالجلطات .



وكتب جمال شعبان، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذه النصائح، في صيغة سؤال وجواب، وكان السؤال: "أومال بعد سن الـ ٤٠ نعمل إيه عشان نحمي نفسنا من الجلطات؟"، وأجاب عليه كما يلي:



‎١- تناول الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه وعدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات و الدهون الحيوانية و المهدرجة، وتعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية و المسلوقة و تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان و الإكثار من شرب الماء.



‎٢- تجنب فرط الوزن و السمنة.



‎٣- الرياضة المنتظمة.



‎٤- الحرص على الحصول على الـ ٣ وجبات يوميا: "إفطار مبكر - غداء لا يتعدى الساعة ٥ م - عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة ١٠ مساء".



‎٥- النوم مبكرا وعدم السهر.



‎٦- تجنب التدخين تماما وجميع أنواع المخدرات.



‎٧- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان.



‎٨- في حالة وجود بعض الأمراض التي تؤثر بشكل مباشر على شرايين الجسم مثل الضغط و السكر وارتفاع الكوليسترول في الدم يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة والعلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من تداعيات هذه الأمراض.



‎٩- حتى الشخص السليم تمامًا ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري و عمل بعض التحاليل الروتينية من أجل الاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية ، فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل بكثير.



‎١٠- الحرص قدر الإمكان على الترفيه الأسبوعي لكسر روتين الحياة و الخروج من دائرة ضغوط العمل فهذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية و إعادة شحن الطاقة الإيجابية و الإقبال على العمل بعد ذلك بشكل أفضل و أكثر صفاء.