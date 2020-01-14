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تكنولوجيا

توقف خدمة إنستجرام لبعض المستخدمين عشوائيا في العالم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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كريم جمال
أعلن راود موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" عن توقف الخدمة عشوائيًا لدى عدد من المستخدمين حول العالم، وعدم تمكنهم من تصفح الحسابات الآخري، وحتى حساباتهم الشخصية، أو إرسال رسائل خاصة، وحتى فى نشر الصور لا تظهر على الحساب الخاص.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، استخدم الرواد منصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر" للتعبير عن توقف الخدمة، و فيسبوك للتعبير عن غضبهم الشديد من تكرار هذا العطل باستمرار، دون أى توضيح.

ولم تعلن إدارة "انستجرام" عن أى تفاصيل حتى الآن حول العطل، وتوقيت عودة العمل بصورة طبيعية.
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