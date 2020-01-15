حبس سيدة داخل صندوق ملابس لمدة 3 أيام.. والسبب غريب

قضت سيدة 3 أيام من اسوء أيام حياتها حيث العتمة وبرودة الجو وصراخ وجسد لم يمكنه التحرك ابدًا،لتخرج من تلك المعاناة التي شهدتها السيدة أثناء قيامها بالتبرع بالملابس بجروح وآلالام شديدة.



فقد كانت السيدة التي لم يذكر اسمها، تتجه إلى صندوق التبرع بالملابس والأحذية المتواجد بشوارع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.



ولكن لحظها السيء أثناء وضعها للملابس داخل الصندوق قام شخص بدفعها إلى الداخل وأغلق عليها الباب من الخارج حتى لا تتمكن من الخروج.



لتظل السيدة داخل الصندوق لمدة ثلاثة أيام، حيث قضت عطلة نهاية الأسبوع بأكملها محاصرة داخل حاوية معدنية في زاوية شارع في باترسون ، نيويورك.



وعلى مدار تلك الفترة الطويلة لم تتمكن من تحريك ذراعيها وساقيها داخل الصندوق، حتى جاءت الشرطة وتنقذها بعد سماع أحد المارة لها وهي تصرخ.



وتم نقلها إلى مركز سانت جوزيف الطبي وعلاجها من البرودة التي تعرضت لها خلال الأيام الـ3، بالإضافة إلى الجروح التي عانت منها.



لم تكن هذه الحادثة هي الاولى فقد سقطت سيدة من قبل داخل الصندوق، ولكن لم تعش طويلًا فقد توفيت السيدة على الفور بعد أن تعرضت لكسور شديدة في أماكن متفرقة بجسدها.

