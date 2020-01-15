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حوادث

حبس قاتل سايس العياط بسبب «الدور»

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس سائق بموقف العياط القبلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بإطلاق النار علي سايس من فرد خرطوش كان بحوزته، بسبب خلافات على " الدور".

كانت النيابة العامة قد انتقلت لمناظرة جثة المجني عليه "ح. ف"، وتبين أنه في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه ومصاب بطلقة خرطوش بمنطقة الرأس أدت إلى حدوث نزيف داخلي وتهتك بالمخ، وصرحت بدفن الجثة فور الانتهاء من تشريحها.

كشفت تحقيقات النيابة تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العياط إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب مشاجرة ووجود قتيل بأحد المواقف بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة أحد الأشخاص يعمل في الموقف "لتحصيل الكارتة" .
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