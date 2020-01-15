حبس قاتل سايس العياط بسبب «الدور»

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس سائق بموقف العياط القبلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بإطلاق النار علي سايس من فرد خرطوش كان بحوزته، بسبب خلافات على " الدور".





كانت النيابة العامة قد انتقلت لمناظرة جثة المجني عليه "ح. ف"، وتبين أنه في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه ومصاب بطلقة خرطوش بمنطقة الرأس أدت إلى حدوث نزيف داخلي وتهتك بالمخ، وصرحت بدفن الجثة فور الانتهاء من تشريحها.



