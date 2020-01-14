باب الخير.. مطعم مجاني بالإسكندرية لغير القادرين وعابري السبيل.. فيديو

عرض برنامج " الحياة اليوم" المذاع علي قناة " الحياة " فيديو لمطعم بالإسكندرية يقوم بتقديم الطعام مجانا لغير القادرين وعابرين السبيل.





وقالت "صاحبة المطعم" إن المطعم بدأ في العمل قبل رمضان الماضي بأسبوع، بالتحديد يوم 30/4 واشتهر المطعم بسبب أننا قمنا بالافتتاح في رمضان وقمنا بعمل صفحة علي الفيس بوك كما أن الأشخاص يتواصلون معنا عن طريق الواتس اب.





وأضافت أن هناك أشخاصا يتبرعون تبرعات عينية ومادية نقوم من خلالها بعمل الطعام كما أننا نهتم بجودة الطعام ونوعيته.





وأوضحت أن المطعم منذ أن افتتحت وهو يقدم الوجبات اليومية وتحتوي على البروتين والخضروات والأرز والمكرونة وكل شخص له وجبة واحدة في اليوم.



