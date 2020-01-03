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محافظات

إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:21 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد من مديرية الشئون الصحية "الطب الوقائى"ومراقبة الأغذية والطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة لضبط الأسواق المطاعم والمحلات العامة والكافيهات تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ٢٨١ "غش اغذية" أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى بغرض الاستخدام للمواطنين.

كما نفذت الحملة عملية إعدام زيوت وكميات من المأكولات البحرية "سى فود" متغيرة فى خواصها وغير معلومة المصدر، ومحضر ٩٦ لسنة ٦٧نظافه لتدنى مستوى النظافة.

وتم إعدام كميات من الأسماك والبطارخ "السي فود" المأكولات البحرية وبلح البحر والتوصية بالغلق لعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط.

ونفذت الحملة عمليات إعدام متنوعة ما بين أواني غير صالحة للاستخدام وفى حالة انبعاج تام، ومواد غذائية متنوعة ما بين زيوت والسلطات المتنوعة وما يسمى ب"الصوص الأبيض والأحمر والكاري.......".

وأكد أحمد ناصف مراقب عام الأغذية ببورسعيد أنه تتوالى حملات مراقبة الأغذية والأسواق والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن المصرى .
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
إعدام أغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ببعض مطاعم بورسعيد وبورفؤاد
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