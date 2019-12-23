اختلس 347 ألف درهم.. قصة مواطن عربي نصب على سلسلة مطاعم شهيرة في دبي

أحالت النيابة العامة في دبي متهما من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات بغرض اختلاس أموال من سلسلة مطاعم شهيرة في دبي.



وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مندوب علاقات عامة عربي الجنسية على تزوير 26 مستندا رسميا للاستيلاء على مبلغ 347 ألفا و956 درهما من الشركة التي يعمل بها، حيث ادعى قيامه بتجديد الرخص التجارية التابعة للشركة " سلسلة مطاعم شهيرة " في حين أنه لم يقم بذلك.



وأكد مدير الشركة أن مندوب الدائرة الاقتصادية حضر إلى الشركة وأخبرهم بعدم تجديد الرخص التجارية وعليه تم الاتصال بمندوب الشركة الذي تسلم مبالغ التجديد.



وأكد المندوب قيامه بذلك وقدم مستندات تبين أنها مزورة وبعدها تغيب عن العمل وعليه قام محامي الشركة بفتح بلاغ جنائي لخيانة الأمانة.

