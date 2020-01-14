الأهلي لا يعرف طعم الهزيمة مع صافرة محمود عاشور قبل مواجهة طنطا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي أمام طنطا التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وفيما يلي نعرض أرقام محمود عاشور مع الأهلي حسب موقع "سبورت 360":





- أدار محمود عاشور 20 مباراة للنادي الأهلي

- حقق الأحمر الفوز في 19 وتعادل في مباراة

- أشهر البطاقة الصفراء 27 مرة والحمراء مرتين في وجه لاعبي الأهلي

- احتسب 9 ضربات جزاء.



