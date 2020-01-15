محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية بالتعاون مع الوكالة الألمانية.. تطوير 3 مناطق عشوائية.. وتنفيذ قوافل طبية للتوعية بأمراض القلب

رفع الإشغالات وضبط 20 سيارة تلقى القمامة بشوارع القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية بالتعاون مع الوكالة الألمانية

تنفيذ قوافل طبية للتوعية بأمراض القلب





قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة منظومة رفع القمامة ورفع التراكمات والإشغالات الموجودة في الشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي للمدينة.





وبدأ المحافظ الجولة بتفقد شارع بهتيم، حيث لاحظ وجود تراكمات من القمامة بالشوارع ووجه بإزالتها وتحرير محاضر مخالفة للمواطنين الذين يتسببون في الإشغالات الموجودة بالشارع، كما طالب الهجان رئيس المدينة بمتابعة إزالة التراكمات وعمل بلدورات بشارع 15 مايو وتشجير الجزر الوسطى.





وخلال الجولة أكد المحافظ أنه سيقوم بعمل جولات مفاجئة خلال الفترة المسائية للتأكد من التزام المحلات بتنفيذ القوانين والتعليمات، ومشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، مؤكدا على عودة المظهر الحضاري لشوارع مدينة شبرا الخيمة، وجار التنسيق لتجهيز اعتمادات مالية لرصف الشوارع.





واستكمل المحافظ الجولة بتفقد الحملة الميكانيكية لحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، حيث وجه بسرعة إصلاح المعدات المعطلة وتكهين التالف منها وتابع الهجان الجولة بتفقد شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وقام بحضور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بشن حملة على الإشغالات الموجودة بشوارع حي شرق وغرب شبرا الخيمة، حيث تم ضبط 20 من سيارات الكارو التي تقوم بإلقاء القمامة بالشوارع.





تابع المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة التي تم إنشاؤها بمدينة شبرا الخيمة لحل مشكلة القمامة، ولتكون مكانا لتجميع القمامة، تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي، وتجدر الإشارة إلى أن المحطة تم الانتهاء منها بالكامل، ووجه المحافظ بتشغيلها فورا لحل مشكلة القمامة بالمدينة، مضيفا الى ضرورة الانتهاء من رصف الشارع المؤدي إلى المحطة لسهولة استخدامه بعد تشغيل المحطة.





وواصل المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير التي تمت ضمن المنحة الألمانية الممولة من الاتحاد الأوروبي لرصف وتغطية ترعة صنافير بقليوب بالإضافة إلى رصف 53 شارعاً ببلاط الانترلوك لرفع كفاءة المنطقة بالكامل، وإنشاء حديقة للطفل ومكتبة وأماكن للتنزه لتكون متنفسا للمواطنين بعد ما كانوا يعانون من انتشار القمامة والأوبئة بالترعة، كما طالب المحافظ المواطنين بالحفاظ على جمال المكان وعدم إلقاء قمامة به أو تشويه.





واختتم المحافظ الجولة بتفقد شوارع مدينة طوخ للاطمئنان على أعمال النظافة وعدم وجود إشغالات في الشوارع، كما قام المحافظ بحملة على عدد من الكافيهات المخالفة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





كما استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة برند دنزلاف مدير قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية ومنال سريب متحدث الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية وأوڤى جيلين رئيس قسم التعاون التنموي وسيباستيان ڤيلدا سكرتير أول بالسفارة الألمانية بالقاهرة وفرانسوا منجيليه منسق قطاع التنمية الحضرية وتوبياس تيل نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر.





استعرض الإجتماع المشروعات التى نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في 3 مناطق عشوائية تتضمن منطقة عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة وعزبة علام بالخصوص و بحري السكة الحديد بقليوب بمنحة بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه ويأتى ذلك فى إطار برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية أحد مشروعات قطاع التنمية الحضرية التى تتولى تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتفويض من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.





وبعد الإجتماع انتقل المحافظ بصحبة الوفد المرافق لتفقد عدد من المشروعات بمدينة قليوب وكانت البداية فى مشروع مركز أمراض القلب بمدينة قليوب إذ يشتمل المشروع على دعم وتشغيل مركز صحى لأمراض القلب وتحسين قدرات ومهارات الأطباء ومقدمي الخدمة الأساسية بالإضافة الى إقامة عدد من برامج التوعية الخاصة بأمراض القلب حيث تم إقامة 3 حوارات مجتمعية عن أهمية المشاركة المجتمعية وتنفيذ قوافل طبية للتوعية بأمراض القلب وتبلغ تكلفة المشروع 10 ملايين جنيه.





كما تفقد المحافظ والوفد المرافق مشروع تدريب وخلق فرص عمل للشباب والنساء وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية فتحى مطر اللو لتنمية المجتمع وتبلغ تكلفة المشروع 3 ملايين حيث تم إقامة 2 مركز تشغيل بهم 15 ماكينة خياطة وتم عمل تدريب فنى صناعى لعدد 70 شابا مستفيدا وكذلك تدريب 50 مستفيدا فى كيفية إدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلى إجراء التدريب الصناعى والتقنى لعدد 150 مستفيدًا.





وفى ختام الزيارة لمدينة قليوب تفقد مشروع تغطية ترعة صنافير ورصف وتبليط منطقة بحري السكة الحديد حيث شمل المشروع تغطية 190 مترا وعرض 8 أمتار وإنشاء مكتبة وحديقة ألعاب أطفال وحمامات ورصف وتبليط الشوارع الداخلية بمنطقة بحري السكة الحديد بإجمالى 53 شارع بطول 6 أمتار وعرض متوسط 4.5متر بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.



