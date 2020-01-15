وزير النقل: رسوم الكارتة لا تكفي 50% من صيانة الطرق.. فيديو

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن الوزارة تعمل الآن على تدريب وتأهيل العنصر البشري، وتشكيل فرق لرفع الكفاءة والبنية التحتية من خلال وسائل أمان حديثة.





وأضاف «كامل الوزير» خلال حواره على قناة «سكاي نيوز عربية» أنه يتم تدريب بعض العمال في الدول المصنعة للجرارات منها الولايات المتحدة، وبعدها يقومون بتدريب السائقين في المعهد بنفس الكفاءة في مصر.





وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن عام 2024 سيكون عام أمن في السكك الحديد ومترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من مرحلة الخط الثالث لمترو الأنفاق والبدء في المرحلة الرابعة.





وأشار إلى أن تكاليف محطات تحصيل الرسوم وعبور الطريق «الكارتة» لا تكفي 50% من صيانة الطرق، موضحا أن الدولة وضعت خطة قومية للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه كمرحلة أولى، و ثانية وتصل إلى 102 مليار جنيه بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من الخطة.





ونوه إلى أن رسوم الكارتة في امريكا تزيد عن مصر 5 أضعاف.



