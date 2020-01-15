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اقتصاد

مصر مركز إقليمي.. نقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:49 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مايكل عياد
أعلن كل من وزيرى البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، عن باكورة ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، اليوم، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكّن هذا التطوّر، إسرائيل، من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا، عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك فى إطار دور مصر المُتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وسيقوم كلا الوزيرين "طارق الملا" و"الدكتور شتاينس" بإعلان هذا التطوّر، في أثناء المؤتمر الوزاري لمُنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيُعقد غدًا الخميس في القاهرة.

ومن المتوقع أن يُوافق كل من وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والإسرائيلي واليوناني والإيطالى والأردنى والفلسطينى، على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.
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