الجيش السوداني يقتحم مقر المخابرات الرئيسي في الخرطوم

بدأت قوات الجيش السوداني، في اقتحام المقر الرئيسي لهيئة العمليات (المخابرات) في الخرطوم، حسبما أفادت قناة "العربية".





وكان النائب العام السوداني طالب برفع الحصانات عن منسوبي الهيئة المتورطين في التمرد، لتقديمهم إلى محاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين.





وفي وقت سابق دخلت مدرعات ودبابات للجيش إلى منطقتي كافوري والرياض في الخرطوم.





وأكد الجيش السوداني أنه سيحسم الوضع خلال ساعات. وفي هذا الإطار.



