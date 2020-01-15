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أخبار العالم

الجيش السوداني يقتحم مقر المخابرات الرئيسي في الخرطوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:14 ص
الجيش السوداني يبدأ
الجيش السوداني يبدأ في اقتحام مقر المخابرات بالخرطوم
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قسم الخارجي
بدأت قوات الجيش السوداني، في اقتحام المقر الرئيسي لهيئة العمليات (المخابرات) في الخرطوم، حسبما أفادت قناة "العربية".

وكان النائب العام السوداني طالب برفع الحصانات عن منسوبي الهيئة المتورطين في التمرد، لتقديمهم إلى محاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين.

وفي وقت سابق دخلت مدرعات ودبابات للجيش إلى منطقتي كافوري والرياض في الخرطوم. 

وأكد الجيش السوداني أنه سيحسم الوضع خلال ساعات. وفي هذا الإطار.

من جانبه اتهم نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، مدير جهاز المخابرات أبوبكر دمبلاب، بالتقصير في معالجة أزمة منسوبي هيئة العمليات، لافتا إلى أنه حذره من هذا التطور قبل أيام.
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