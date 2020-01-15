بالأسماء.. المكرمون في عيد الأثريين الـ 14 بدار الأوبرا.. صور

كرم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، عددا من رموز شاركوا في إثراء العمل الأثري خلال الأعوام السابقة.





المكرمون تنوعوا ما بين أثريين ومرممين وعاملين بالآثار، والذين ساهموا بعمل دءوب في مختلف مجالات الآثار، وننشر أسماءهم فيما يلي:





- الدكتورة نعمة محمد الحسيني ،الحاصلة على ليسانس أثار اسلامية جامعة القاهرة 1959 وبعدها الدكتوراة من جامعة القاهرة،وما بين عامي 1960 – 1999 عملت بالمتحف الإسلامي واختتمت مسيرتها العملية كمديرة للمتحف،ووتسلمتها ابنتها غادة الجوهري.





- محمد عبد اللطيف الطنبولي وتسلمتها ابنته زينب،حيث مثل الطنبولي مصر عام 1947 في معرض دولي في باريس،ونال حينها الجائزة الأولي،كما أنه عمل مع مركز تسجيل الأثار المصرية في تسجيل اثار النوبة.





- عادل عبد الستار حاصل ليسانس أثار 1975 ثم مفتشا للأثار 1978، وشارك في الإشراف علي ترميم مساجد وكنائس أثرية بمصر القديمة،وفي 2004 عمل رئيسا لقطاع المتاحف.





- غريب محمد سنبل رئيس الإدرة المركزية للصيانة والترميم في الآثار.





- عبد الحفيظ منصور دياب الذي عمل سابقا مدير أثار سيناء ثم جنوب سيناء ثم الوجه البحري وسيناء،وساهم في انشاء جيل من الأثريين المتخصصين في الحفائر في سيناء.





- الدكتورة سناء أحمد علي الحاصلة علي ليسانس أثار مصرية جامعة القاهرة 1981 ثم الماجستير والدكتوراة،وأمينا لمتحف الأقصر 1982 ثم مديرا عامل للمتحف 2009





- الدكتور مصطفي أحمد أحمد عبد الفتاح،ورجب عيد حسن مدير عام مخازن قطاع الأثار المصرية،والذي بذل جهدا كبيرا في العمل الأثري الخاص بنقابة الأثريين ومساعدة زملائه،كما أنه رفض رشوة ومخالفات مالية كبيرة،وابلغ الرقابة الإدارية والجهات القانونية التي اتخذت إجراءاتها.





- الريس عباس بسيوني عبد العزيز الذي بدأ في 1994 عمله في كفر الشيخ ،وقام بحراسة تلال الأثار هناك،وتمكن من ضبط منقبين غير شرعيين عن الأثار،ومنذ 4 سنوات خرج علي المعاش لكنه تطوع وحتي الأن للعمل مع زملائه للحفاظ علي التلال الأثرية





- الريس ضاحي عبد الباقي الذي شارك مع عدة بعثات أثرية في الحفائر،.



