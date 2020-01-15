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أخبار العالم

البرهان يعلن السيطرة على كافة مقرات المخابرات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:26 ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان
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قسم الخارجي
أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، أنه لن يسمح بحدوث انقلاب في السودان.

وأعلن البرهان عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم إلى طبيعتها، وفقا لقناة "العربية".

وأكد البرهان في مؤتمر صحفي أن جميع المقار الآن تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. 

وأكد البرهان أن ما حدث هو مؤامرة ضد الثورة وسنردع أي محاولة للعبث بالأمن.

واقتحمت قوات الجيش السوداني، في وقت سابق، المقر الرئيسي لهيئة العمليات (المخابرات) في الخرطوم.

وكان النائب العام السوداني طالب برفع الحصانات عن منسوبي الهيئة المتورطين في التمرد، لتقديمهم إلى محاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين.

وفي وقت سابق دخلت مدرعات ودبابات للجيش إلى منطقتي كافوري والرياض في الخرطوم.

من جانبه اتهم نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي، مدير جهاز المخابرات أبوبكر دمبلاب، بالتقصير في معالجة أزمة منسوبي هيئة العمليات، لافتا إلى أنه حذره من هذا التطور قبل أيام.
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