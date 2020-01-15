الزمالك ينشر البرومو الجديد لقناة النادي

أيام قليلة وتنطلق قناة الزمالك والذي ينتظرها الملايين لمتابعة أخبار النادي والفريق الاول حيث أعلن مرتضي منصور رئيس النادي أن القناة ستظهر قريبا.





ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو جديد لـ البرومو الخاص بالقناة .





وأُرفق بالبرومو، تعليق: "مع اقتراب انطلاق البث المباشر لقناة الزمالك؛ إلَيكم البرومو الجديد؛ انتظرونا.. ".





وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك موعد انطلاق البث المباشر الخاص بالقناة الرسمية للقلعة البيضاء خلال الشهر الحالي.



