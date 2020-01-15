ترامب يهاجم آبل بسبب إطلاق النار بقاعدة بينساكولا.. ما علاقة الشركة بالحادث؟

في تغريدة على تويتر، انتقد الرئيس الأمريكي شركة آبل بشأن ما إذا كان ينبغي لها فتح الآيفون المحمي بكلمة مرور المستخدم من قبل المشتبه به في إطلاق النار في قاعدة بحرية في بينساكولا بولاية فلوريدا في ديسمبر.





وكتب ترامب على تويتر ″نحن نساعد آبل طوال الوقت في التجارة والعديد من القضايا الأخرى ، ومع ذلك يرفضون فتح الهواتف التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات والعناصر الإجرامية العنيفة الأخرى. سيتعين عليهم مساعدة بلدنا العظيم".





وفي وقت سابق، أكد وزير العدل الأمريكي ويليام بار أن شركة "آبل" لم تقدم مساعدة حقيقية للسماح بفتح هاتف كان يستخدمه المشتبه به في إطلاق النار بالقاعدة الجوية.





وأكد بار أن ما حدث في قاعدة "بينساكولا" كان عملا إرهابيا".



