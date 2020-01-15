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ثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يبحثان ترتيبات مهرجان دندرة بقنا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي


اجتمعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار لبحث الترتيبات النهائية الخاصة باقامة مهرجان دندرة بمحافظة قنا والذى يقام فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس المقبل فى معبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى والغناء وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة .

قالت عبد الدايم ان مهرجان دندرة يأتى فى اطار اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2020 عامًا للثقافة والوعى ويعد الاول فى قنا احدى محافظات الصعيد ويجسد احدى محاور مسارات العمل الثقافى الهادفة الى بناء الانسان واعادة تشكيل الوعى من خلال القوى الناعمة.

واشارت الى قدرة الابداع على الارتقاء بالوجدان ومجابهة التطرف والتعصب ، مؤكدة ان الفعاليات والانشطة المتنوعة التى تشهدها مختلف ربوع مصر تسعى الى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية بين ابناء الوطن .

من جانبه اعرب د. العنانى عن استعداد الوزارة التام لتقديم كل الدعم لوزارة الثقافة طبقا لاستراتيجيات العمل الوطنى الهادف الى التكامل بين المؤسسات الرسمية للدولة مؤكدًا علي ان مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة يهدف الي تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري مشيرا الي عدة مشروعات تكامليه مشتركة بين الوزارتين خلال الفترة المقبله.

واضاف وزير السياحة والاثار ان التعاون بين الوزارتين لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية في المواقع الاثرية يبرز الوجه الحضارى لمصر كما يعمل علي جذب اهتمام المواطن الى الفن و الإبداع و تراثه الحضاري مما يساعد علي تنشيط السياحة الثقافية، مثمنًا دور الثقافة فى تقديم خدماتها و أنشطتها بكافة المحافظات .

كما اتفق الوزيران على البدء فى الاعداد لتنظيم اول مهرجان فنى بمنطقة تل بسطا فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب ختام مهرجان دندرة لاستمرار التأكيد على وصول الخدمة الثقافية والمنتج الفنى الى المواطن في جميع محافظات مصر .
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