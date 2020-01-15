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رياضة

شوبير يزف بشرى سارة عن التطورات الصحية لـ مؤمن زكريا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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نور عادل
زف احمد شوبير، نائب رئيس الأتحاد المصري السابق، بشرى سارة عن الحالة الصحية الخاصة بإصابة نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا.

وأكد احمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي ان حالة مؤمن زكريا تحسنت بشكل كبير، وذلك عقب تواصله معه بشكل شخصي.

واشار احمد شوبير الي ان مؤمن زكريا توجه الي المملكة العربية السعودية من اجل اداء مناسك العمرة ومن المنتظر ان يعود خلال الايام القليلة المقبلة.

وعن تأخر سفره الي أمريكا لتلقي العلاج، أكد احمد شوبير ان مؤمن زكريا تأخر عن السفر الي امريكا بسبب اعياد الكريسماس ليس اكتر من ذلك.
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