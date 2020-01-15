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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بطهطا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء كنيسة الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بساحل طهطا ضمن زيارته الرعوية الحالية لمحافظة سوهاج والتى بدأت يوم السبت الماضى.

وقام قداسة البابا تواضروس الثاني بتدشين خمس مذابح بالكنيسة، ثلاث منها بالهياكل الرئيسة واثنين في جانبي الشرفة العلوية الموجودة داخل صحن الكنيسة ذاتها.
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كما تم تدشين حامل الأيقونات والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة بيد الآباء الأساقفة المشاركين في صلوات التدشين.

بينما دشن قداسته أيقونة "البانطوكراتور" حضن الآب في شرقية الهيكل.

وعقب انتهاء صلوات التدشين، تولى قداسة البابا تواضروس الثاني خدمة القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها 15 من الآباء المطارنة والأساقفة، وما يقرب من مئة كاهن وبضع آلاف من شعب الإيبارشية.
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بطهطا
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بطهطا
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بطهطا
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بطهطا
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