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تعليم

عميد آداب المنوفية يتابع حالة زراعة الكبد للطالبة رحاب خليل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:00 م
عميد آداب المنوفية
عميد آداب المنوفية يتابع حالة زراعة الكبد لطالبة
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قســــم التعليم
قام الدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس جامعة المنوفية، بزيارة لمعهد الكبد القومى بالمنوفية للإطمئنان على حالة الطالبة رحاب أحمد خليل بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة المنوفية، والتى تم احتجازها بالمعهد ، لتجهيزها لإجراء عملية زراعة الكبد بعد قرار الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بإجراء العملية على نفقة الجامعة.

وصرح مدني أن الجامعة تقوم بتقديم الدعم لكل طالب من ابناء الجامعة والمساعدة والرعاية الصحية اللازمة مهما كانت تكلفتها.

ودعا مدنى خلال زيارته الفريق الطبي المسئول بدعم روح الطالبة المعنوية قبيل إجراء العملية، وأن يتم التأهيل الكامل لها متمنيا التوفيق والنجاح للفرق القائم على إجراء العملية وأن يتم شفاء الطالبة لتستأنف حياتها بكامل صحتها، وأن الجامعة لن تتكاسل عن تقديم كامل الدعم للطالبة لتوفير سبل الراحة لها كأبنه من أبناء الجامعة.
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