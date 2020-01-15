بعد نجاح مبادرة أفريقيا تتكلم عربي.. دار علوم: مفاجأة سارة قريبا

أكد الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بـ جامعة القاهرة أن مبادرة "افريقيا تتكلم عربي" حققت نجاحا كبيرا حيث خرجت عددا من الطلاب الأفارقة ينتمون إلى 22 دولة أفريقية واستغرقت دراستهم للغة نحو 6 أشهر .
وأشار عميد الكلية في تصريحات خاصة أن هؤلاء الخريجين منهم مواطنين وطلاب مسجلين بكليات جامعة القاهرة وآخرين يعملون بهيئات دبلوماسية لافتا الى إعلان مفاجأة سارة قريبا بشأن المبادرة.
رئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030
رئيس جامعة القاهرة يفتتح تجديدات قسم الأشعة ومدرجي طلاب بكلية طب الأسنان
وكانت جامعة القاهرة، قد أعلنت إطلاق مبادرة لتعليم 1000 طالب أفريقي اللغة العربية وذلك إسهاما منها في توثيق روابط الصداقة والمحبة وتعزيز العلاقات الثقافية ونشر ثقافة التسامح. والتعايش.
يذكر ان مجلس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة كرم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أمس، لإطلاقه ورعايته مبادرتي: "أفريقيا تتكلم عربي"، وتأسيس "مفوضية اللغة العربية"، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بقضايا تجديد الخطاب الديني.
وأشار عميد الكلية في تصريحات خاصة أن هؤلاء الخريجين منهم مواطنين وطلاب مسجلين بكليات جامعة القاهرة وآخرين يعملون بهيئات دبلوماسية لافتا الى إعلان مفاجأة سارة قريبا بشأن المبادرة.
رئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030
رئيس جامعة القاهرة يفتتح تجديدات قسم الأشعة ومدرجي طلاب بكلية طب الأسنان
وكانت جامعة القاهرة، قد أعلنت إطلاق مبادرة لتعليم 1000 طالب أفريقي اللغة العربية وذلك إسهاما منها في توثيق روابط الصداقة والمحبة وتعزيز العلاقات الثقافية ونشر ثقافة التسامح. والتعايش.
يذكر ان مجلس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة كرم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أمس، لإطلاقه ورعايته مبادرتي: "أفريقيا تتكلم عربي"، وتأسيس "مفوضية اللغة العربية"، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بقضايا تجديد الخطاب الديني.