AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد نجاح مبادرة أفريقيا تتكلم عربي.. دار علوم: مفاجأة سارة قريبا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي
أكد الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بـ جامعة القاهرة أن مبادرة "افريقيا تتكلم عربي" حققت نجاحا كبيرا حيث خرجت عددا من الطلاب الأفارقة ينتمون إلى 22 دولة أفريقية واستغرقت دراستهم للغة نحو 6 أشهر .

وأشار عميد الكلية في تصريحات خاصة أن هؤلاء الخريجين منهم مواطنين وطلاب مسجلين بكليات جامعة القاهرة وآخرين يعملون بهيئات دبلوماسية لافتا الى إعلان مفاجأة سارة قريبا بشأن المبادرة.

رئيس جامعة القاهرة: تطوير مناهج طب الأسنان وربط البحوث برؤية 2030
رئيس جامعة القاهرة يفتتح تجديدات قسم الأشعة ومدرجي طلاب بكلية طب الأسنان

وكانت جامعة القاهرة، قد أعلنت إطلاق مبادرة لتعليم 1000 طالب أفريقي اللغة العربية وذلك إسهاما منها في توثيق روابط الصداقة والمحبة وتعزيز العلاقات الثقافية ونشر ثقافة التسامح. والتعايش.

يذكر ان مجلس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة كرم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أمس، لإطلاقه ورعايته مبادرتي: "أفريقيا تتكلم عربي"، وتأسيس "مفوضية اللغة العربية"، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بقضايا تجديد الخطاب الديني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة بين طلاب دار العلوم لفوز غير محجبة برئاسة الاتحاد..وتعليق عميد الكلية على الواقعة

دار علوم القاهرة تحتفل بتخريج أول دفعة من مبادرة "أفريقيا هتتكلم عربي" الأسبوع المقبل

انطلاق فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولي من مبادرة دار علوم القاهرة أفريقيا هتتكلم عربي

القصة الكاملة لواقعة طالبة «كرة الطائرة» بدار علوم القاهرة.. مستندات

امتحانات الجامعات | هدايا وحلويات في أول أيام الامتحانات لطلاب دار علوم القاهرة.. ضبط حالة غش متلبسة في جامعة أسيوط.. تعليمات بسرعة انتهاء التصحيح وإعلان النتائج بجامعة السويس

عميد دار العلوم: نتائج مشروع إعداد القائد ظهرت في إنتخابات اتحاد الطلاب

ترشيحاتنا

هل الصلاة في المنزل تنقص من أجر الصلاة عن المسجد ؟

بدء فعاليات افتتاح قاعدة برنيس العسكرية والمرحلة الختامية لـ قادر 2020.. فيديو

الأرصاد تحذر من طقس غدا الخميس.. فيديو

الزمالك في مباراة رد الاعتبار أمام الجونة مساء اليوم

زوجة محمود العسيلي تنشر صورة جديدة من شهر العسل.. وهذا رد فعله

فرنسي وثلاثي أفريقي على أعتاب الأهلي.. من الأقرب لـ القلعة الحمراء؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

شاهد دودج دورانجو الجديدة في صور تجسسية.. صور