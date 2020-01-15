AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زوجة محمود العسيلي تنشر صورة جديدة من شهر العسل.. وهذا رد فعله

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:01 م
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته امنية عبد المنعم
Advertisements
شروق ابراهيم
نشرت زوجة الفنان محمود العسيلي، خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من حمام السباحة برفقة العسيلي أثناء قضائهما شهر العسل في جزر المالديف.

وظهر محمود العسيلي في الصورة وهو عابس وعلقت أمنية مازحة: "مش عارفة ماله ده".

واحتفل الفنان محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك مساء الجمعة 10 يناير.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.
زوجة محمود العسيلي تنشر صورة جديدة من شهر العسل.. وهذا رد فعله
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خارج القاهرة| محمود العسيلى يعلن موعد عقد قرانه وحفل الزفاف

أنهى ترتيباته بالإسكندرية.. محمود العسيلي يحدد موعد زفافه

بفستان قصير | زوجة محمود العسيلى تتألق فى عقد القران

بعد تخليها عن الفستان الابيض.. 10 صور لـ زوجة محمود العسيلى

10 صور من حفل زفاف محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم

بشرى للعسيلى بعد زفافه: الف مبروك اخويا وصاحبى

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من طقس غدا الخميس.. فيديو

ساعات الرعب في الخرطوم.. التفاصيل الكاملة لإحباط تمرد عناصر المخابرات

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة فى الصلاة

مؤتمر صحفي في الجبلاية للإعلان عن مفاجآت السوبر المصري

بعد 10 دقائق من بدء الامتحان.. غشاشون ينشرون صور امتحان فرنسية 2 ثانوي لتبادل إجاباته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020.. صور

شاهد دودج دورانجو الجديدة في صور تجسسية.. صور