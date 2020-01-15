زوجة محمود العسيلي تنشر صورة جديدة من شهر العسل.. وهذا رد فعله

نشرت زوجة الفنان محمود العسيلي، خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من حمام السباحة برفقة العسيلي أثناء قضائهما شهر العسل في جزر المالديف.



وظهر محمود العسيلي في الصورة وهو عابس وعلقت أمنية مازحة: "مش عارفة ماله ده".



واحتفل الفنان محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك مساء الجمعة 10 يناير.



وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.