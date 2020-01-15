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أخبار العالم

قتلى ومصابون.. تفاصيل جديدة حول استهداف إسرائيل مطار T4 السوري

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:10 م
تفاصيل جديدة حول
تفاصيل جديدة حول استهداف إسرائيل مطار T4 السوري
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سمر صالح
كشفت القناة السابعة العبرية صباح اليوم، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار T4 العسكري في سوريا الليلة الماضية.

ووفقًا للقناة العبرية، لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت قاعدة T-4 الجوية الإيرانية في حمص السورية.

وذكرت القناة السابعة، أن الغارات استهدفت مستودعًا للذخيرة في القاعدة المذكورة، إلى جانب العديد من المركبات العسكرية ومبنى قيد الإنشاء.

في حين أن إسرائيل لم تؤكد هذا الخبر وأو تنفيه، تماشيًا مع سياسة الجيش الإسرائيلي بعدم التعليق على الضربات داخل سوريا، فيما أرجع المرصد السوري لحقوق الإنسان الضربة إلى إسرائيل.
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