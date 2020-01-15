AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد فهمي يشعل إنستجرام.. ومتابعون: ملك الكوميديا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:41 م
احمد فهمى
احمد فهمى
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة له من إحدى الدول الأوروبية، وظهر فى الصورة من حمام السباحة.

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

ملك الكوميديا

مستنين الفيلم يا عالمى العارف اقوى فيلم فى مصر

حبيبي يا غالي ربنا يحفظك ويبارك

وكان آخر أعمال أحمد فهمى مع هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات، وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية، ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخويا وضهري وابني.. أحمد فهمي يهنئ شقيقه كريم بعيد ميلاده

أنا زي الفل.. أول تعليق من أحمد فهمي عقب إجرائه عملية جراحية

أول ظهور لـ أحمد فهمي بعد خضوعه لـ عملية جراحية

احتفالا بعيد ميلادها.. أحمد فهمي يوجه رسالة رومانسية لـ هنا الزاهد

تعرف على أمنية هنا الزاهد في عيد ميلادها الـ 25

عميد لاعبى العالم يمازح أحمد فهمى : مجنون بس قلبه طيب

ترشيحاتنا

تميز يا فندم.. أول تعليق للرئيس السيسى على مناورة قادر 2020.. فيديو

شوبير: صالح جمعة يرغب فى الرحيل عن الأهلي.. والزمالك وبيراميدز يفاوضانه

حكم المصافحة بعد الصلاة بين المأمومين.. الإفتاء: سببًا لرضا الله

هل الصدقة تقلل من ذنوب المتوفى ؟ الإفتاء تجيب

هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور

صابرين مطلوبة على جوجل..20 صورة تبرز جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين