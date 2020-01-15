شاهد.. أحمد فهمي يشعل إنستجرام.. ومتابعون: ملك الكوميديا

نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة له من إحدى الدول الأوروبية، وظهر فى الصورة من حمام السباحة.



نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:



ملك الكوميديا



مستنين الفيلم يا عالمى العارف اقوى فيلم فى مصر



حبيبي يا غالي ربنا يحفظك ويبارك



وكان آخر أعمال أحمد فهمى مع هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".



مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات، وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية، ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.



