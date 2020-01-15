الجنح تقبل معارضة مجدي عبدالغني على حكم حبسه في قضية ميراث

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول المعارضة التي أقامها مجدي عبد الغني على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في قضية ميراث.



كانت محكمة جنح الدقي، قد عاقبت مجدي عبدالغني عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، وآخرين بالحبس غيابيا سنه وكفالة 2000 جنيه، لإيقافه تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه، وأقام معارضة على الحكم.



جاء ذلك بعدما أقامت عائلته دعوى قضائية مباشرة ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها وهي عبارة عن محطة بنزين بالوراق.