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أخبار العالم

السراج يعلن مشاركته في مؤتمر برلين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:08 م
فايز السراج رئيس
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أعلن المشاركة في مؤتمر برلين للتسوية الليبية.

وكانت متحدثة باسم الحكومة الألمانية قالت إن برلين ليست متأكدة من حضور قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، مؤتمر برلين، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأكدت المتحدثة: "ليس بوسعنا بعد تقديم قائمة دقيقة بالمشاركين في مؤتمر برلين لكن الاستجابة للدعوات إيجابية".

ودعت الحكومة الألمانية، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا، المزمع عقده على مستوى القمة يوم الأحد المقبل.
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