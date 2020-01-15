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محافظات

4 أيام أمطار غزيرة.. معلومات جديدة عن نوة الفيضة الكبرى

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
تعرضت سواحل الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إلى موجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، في أول أيام نوة الفيضة الكبرى.

وتشهد الإسكندرية على مدار العام نحو 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة خلال فصل الشتاء، حيث تشهد أمطارا غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب فى غرق شوارع المدينة.

ويقدم "صدى البلد"، المعلومات الكاملة حول نوة الفيضة الكبرى وسبب تسميتها بهذا الأسم.

قال مجدي أبو شنب، شيخ الصيادين بمنطقة أبو قير شرقي الإسكندرية، أن نوة الفيضة الكبرى عادة ما  تهب على الإسكندرية فى 12 يناير، ولكنها تأخرت هذا العام لمدة 4 أيام.

وعن سبب تسميتها بهذا الأسم أوضح "أبو شنب"، أنها هذا الاسم أطلق عليها لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الامواج بشدة ما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد.

وأشار شيخ الصيادين بمنطقة أبو قير إلى أن نوة الفيضة الكبرى تستمر 6 أيام وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار.
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