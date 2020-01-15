مقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن داخل مركز رياضي بـ إنجلترا

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن شخصًا قُتل وأصيب آخر إثر تلقيهما طعنات على يد مسلح داخل مركز رياضي بمقاطعة وارويكشاير وسط إنجلترا.



وأوضحت الصحيفة أن القتيل لقي مصرعه في موقع الحادث فور طعنه، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأعلنت شرطة مقاطعة وارويكشاير البريطانية أنها تتعامل مع الحادث، وتجري تحقيقاتها للوقوف على ملابساته.