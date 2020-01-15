رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ومنشآت فرع العبور الجديد ..صور

تعاون بين جامعة بنها والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

كما تفقد رئيس جامعة بنها آخر تطورات العمل واستكمال المنشآت الجديدة وأكد على حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل لمنشآت فرع الجامعة بالعبور، لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية.يذكر أن الدراسة بدأت بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها بالعبور هذا العام، والبرامج الجديدة هي برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.