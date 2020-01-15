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تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ومنشآت فرع العبور الجديد ..صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:16 م
رئيس جامعة بنها يتفقد
رئيس جامعة بنها يتفقد الإمتحانات ومنشآت فرع العبور الجديد..ص
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أعمال إمتحانات نصف العام بفرع الجامعة الجديد بالعبور رافقه خلالها الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور ونائباه.

وأشاد السعيد بتحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بفرع الجامعة الجديد بالعبور وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

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كما تفقد رئيس جامعة بنها آخر تطورات العمل واستكمال المنشآت الجديدة وأكد على حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل لمنشآت فرع الجامعة بالعبور، لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية.

يذكر أن الدراسة بدأت بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها بالعبور هذا العام، والبرامج الجديدة هي برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.
رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ومنشآت فرع العبور الجديد ..صور
رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ومنشآت فرع العبور الجديد ..صور
رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ومنشآت فرع العبور الجديد ..صور
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