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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يلتقي بأولياء أمور طلاب المنحة الألمانية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:57 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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قســــم التعليم
التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بأولياء أمور طلاب كلية الالسن الحاصلين على منحة للسفر إلى دولة ألمانيا في إطار برنامج الرحلة الدراسية والتي تستمر لمدة أحد عشر يومًا وذلك بحضور الدكتور محيى مطاوع عميد كلية الألسن.

أوضح الدكتور منصور أنه تم الانتهاء من كافة الامور المتعلقة بالسكن والاقامة والمصروفات، مؤكدا خلال حديثه على ضرورة التوجه يوم 21 يناير الجاري للهيئة الألمانية وذلك لمراجعة كافة الاوراق المطلوبة، مشيرا الى أن الطلاب سيقومون بزيارة جامعتي مانهايم وهايدلبرج بألمانيا لحضور البرنامج الدراسي في كلتا الجامعتين يرافقهم عضو هيئة تدريس بالقسم.

كما أكد رئيس الجامعة ان المنح الدراسية تعمل على إكساب الطلاب المزيد من الثقافة والخبرة العلمية، والتدريب على مهارات اللغة خاصة الاستماع والتحدث، ومتابعة التحصيل الدراسي للطلاب ورفع مستواهم العلمي، ما يعزز رسالة الجامعة وأهدافها في بناء كوادر علمية في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية وفقا للمعايير الدولية.

جدير بالذكر ان الدكتور محيى مطاوع عميد الكلية أكد على مدى أهمية توفر المنح الدراسية لطلاب الجامعة وذلك لما لها من دور رئيسي في تنمية مهاراتهم ومساعدتهم في اكتساب المزيد من الثقافة والخبرة العملية كما لها دور فعال في رفع كفاءة الموارد البشرية .
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