بعد توجيه اتهام القتل العمد.. محامى زوج نانسى عجرم يرد بقوة ويعلن قرارا جديدا

خرج جابى جرمانوس محامي زوج الفنانة نانسي عجرم، عن صمته بعد ان اعلن القضاء اللبنانى قرارا بتوجيه اتهام لزوجها الدكتور فادى الهاشم بالقتل العمد فى واقعة قتل محمد الموسى فى فيلا نانسى.



وأصدر جابى بيانًا يوضح فيه ملابسات القضية قائلا : "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".



وأضاف جابى : "من الطبيعي أن يتم الادعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا، الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".



وأوضح جابى إن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وإن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".



وكان فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، قد أطلق الرصاص على "ملثم" اقتحم فيلته منذ أسبوعين، بغرض السرقة، وأثار الأمر ضجة كبيرة خاصة في ظل التشكيك في صحة الفيديوهات لحظة وقوع الحادث، وعلاقة القتيل بأسرة المطربة اللبنانية.