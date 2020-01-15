طفلتها أنقذتها.. الطبيبة الناجية من حادث الكريمات تروي التفاصيل

قالت الدكتورة مريم عزيز، طبيبه، إنها رفضت الذهاب إلى تدريب حملة سرطان الثدي بالقاهرة، برفقة زميلاتها، ؛ بسبب طفلتها.



وأكدت أن المتوفين والمصابين في حادث الكريمات طبيبات داخل وحدات صحية ومراكز طبية، وأنهن فوجئن الاثنين الماضي بابلاغهن من الإدارة الصحية بموعد التدريب وهو اليوم الأربعاء، وأنهن طالبن التأجيل لحين الحجز في أحد القطارات؛ خوفًا من حوادث الطرق في ظل سوء حال الطقس، إلّا أن طلبهن قوبل بالرفض مع التهديد بتوقيع الجزاء في حالة عدم حضور التدريب.



وأوضحت الطبيبة، أنها وبسبب طفلتها ، وخوفًا عليها من انخفاض درجة الحرارة رفضت الانصياع لتهديدات الإدارة الصحية، ورفضت الذهاب إلى التدريب.



كان قد لقي صباح اليوم طبيبتان مصرعهما وأصيبت 11 آخريات وجميعهن من ابناء محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، عند مدخل بوابة الكريمات على طريق الجيش بزمام محافظة الجيزة وتم نقل الجثتين والمصابات إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.