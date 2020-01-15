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توك شو

وحيد حامد: التدين غير الحقيقى أحد أسباب التحرش في مصر ..فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:25 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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محمد حليم قنديل
قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إنه يتمني أن يعود الشارع المصري كما كان من قبل 70 عاما مضي.

وأضاف وحيد حامد خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أسباب التحرش في مصر متعددة وأهمها التدين غير الحقيقي.

وأوضح وحيد حامد، أن جيل المثقفين الحالي يعاني من التقزم، مضيفا أن الافكار الحالية لدي الناس أصابها شئ من السطحية.

وأشار إلى أن، أحد رموز نظام مبار قال له في وقت كتابته لمسلسل الجماعة "بتزعلهم ليه احنا سمن علي عسل".

وتابع وحيد حامد، أن قصة فيلم "معالي الوزير" حقيقة وشخصيته كانت موجودة في الواقع بالفعل.
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