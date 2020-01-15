مندوبة السعودية في اليونسكو.. من هي هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن؟

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوبًا دائمًا للمملكة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المعروفة "اليونسكو".





عملت وكيلة مساعدة لشئون التنمية المُستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ ديسمبر 2017 كما أنها المندوبة الدائمة للسعودية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو منذ 14 يناير 2020.





شغلت منصب رئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط بين 2016 و2017 وعملت كمحاضرة في جامعة الملك سعود في الرياض بين 2008 و2009 كما عملت بمجالات متعلقة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في برنامج الامم المتحدة الانمائي بين 2009 و2016 وكانت من ضمن المتحدثين الرسميين في منتدى التخطيط الحضري الثاني لعام 2018.



