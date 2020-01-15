AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مندوبة السعودية في اليونسكو.. من هي هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن؟

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:24 م
الأميرة هيفاء بنت
الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن
Advertisements
سعيد العربي
وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوبًا دائمًا للمملكة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المعروفة "اليونسكو".

عملت وكيلة مساعدة لشئون التنمية المُستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ ديسمبر 2017 كما أنها المندوبة الدائمة للسعودية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو منذ 14 يناير 2020.

شغلت منصب رئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط بين 2016 و2017 وعملت كمحاضرة في جامعة الملك سعود في الرياض بين 2008 و2009 كما عملت بمجالات متعلقة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في برنامج الامم المتحدة الانمائي بين 2009 و2016 وكانت من ضمن المتحدثين الرسميين في منتدى التخطيط الحضري الثاني لعام 2018.

حصلت على ماجستير في الاقتصاد عام 2007 من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS في المملكة المتحدة وبكالوريوس في الاقتصاد عام 2000 من جامعة الملك سعود بالسعودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تلقي كلمة مصر بالمؤتمر العام لليونسكو

السعودية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو".. ماذا يعني ذلك للمملكة؟

اليونسكو: مصر حققت تقدما في مجال تعلُم الكبار وتعليمهم

بقرار ملكي.. 3 سعوديات يتقلدن مناصب قيادية

تعليق أحد أفراد الأسرة الحاكمة السعودية على تعيين سيدة مندوبة للمملكة لدى اليونسكو.. شاهد

خادم الحرمين الشريفين يوافق على تعيين مندوبًا جديدا للمملكة لدى اليونسكو

ترشيحاتنا

4 أهداف إستراتيجية وراء بناء قاعدة برنيس العسكرية.. تعرف عليها

بعد زيرو جمارك 2020.. اسعار رينو renault اليوم في مصر

دولة جديدة تبدي استعدادها إرسال قوات إلى ليبيا

الرئيس السيسى يصدر قرارًا مهمًا عن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

تعليق اتحاد الكرة على رفض الزمالك خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

شاهد.. رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة يكشف السر وراء مناورة قادر 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

محمود العسيلي مكشر ليه .. 10 صور من شهر العسل مع زوجته

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد