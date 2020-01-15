سر الأهداف الغزيرة.. فايلر يعلق على اكتساح الأهلى لـ طنطا بخماسية



وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إنه راضٍ عن المباراة والنتيجة، التي حققها الفريق اليوم.



وأوضح أن التسجيل المبكر ساعد في خروج المباراة بهذه النتيجة الكبيرة، مؤكدًا أن استمرار الضغط على مرمى المنافس أسهم في التسجيل أكثر من مرة.



وعن الدفع بمحمود متولي في وسط الملعب، قال فايلر إن اللاعب سبق أن شارك في أكثر من مركز، سواء في الوسط المدافع أو المدافع الصريح، ولم يكن مركزه اليوم غريبًا عليه، مشددًا على أنه راضٍ عن أداء متولي مع الفريق، مشيرًا إلى أن إصابته اليوم ليست كبيرة ولكنها مجرد إجهاد عضلي، وسيخضع للفحص الطبي للاطمئنان عليه.



وأضاف فايلر: «معظم اللاعبين يعانون من الإرهاق والإجهاد العضلي بسبب طول الرحلة الإفريقية الأخيرة، ولكن في النهاية حققنا المطلوب أمام طنطا بالفوز وحصد النقاط الثلاث».



واختتم فايلر تصريحاته بالإشارة إلى أن اختلاف الأداء ما بين المحلي والإفريقي يرجع إلى قوة المنافسات في دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم يتباين «رتم الفريق» نسبيًّا بسبب قوة المنافسين، بالإضافة إلى الظروف المناخية ودرجات الحرارة في إفريقيا، بجانب الرحلات الطويلة لخوض المباريات، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات القارية.



أبدي السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على طنطا بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ13 من مباريات الدوري العام.