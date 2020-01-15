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رياضة

عبدالحفيظ: حققنا فوزًا مهمًا أمام طنطا.. ومشوار الدوري مازال طويلًا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبّر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأول مساء اليوم على حساب طنطا في الدوري، مؤكدًا أنه فوز مهم في ظل ضغط المباريات على الصعيدين المحلي والقاري.

وقال مدير الكرة بالأهلي إن أهمية الفوز على طنطا تأتي في ظل إقامة المباراة عقب عودة الفريق من زيمبابوي بساعات، بعد رحلة طيران شاقة، إلى جانب الغيابات.

وشدّد على ثقته في اللاعبين، وأن الفرصة متاحة أمام الجميع للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك العديد من الحلول ومفاتيح اللعب.

وأضاف أن الأهلي يحترم كل المنافسين ويهتم بمستوى لاعبيه، مؤكدًا أنه أغلق صفحة مباراة طنطا، ويركز من الآن في مواجهة المقاولون، الأحد المقبل، معربًا عن أمله بأن يكون التوفيق حليف الفريق.

وأكد عبد الحفيظ أن مواجهة المقاولون ستكون «بروفة» لمباراة النجم الساحلي، في ظل المردود الطيب الذي يقدمه المقاولون هذا الموسم، تحت قيادة عماد النحاس.

وتطرق عبد الحفيظ إلى ملف الإصابات، مؤكدًا أن حالة محمود متولي جيدة حسب تأكيد اللاعب، الذي سيخضع لكشف طبي غدًا الخميس، مشيرًا إلى جاهزية وليد سليمان لاعب خط وسط الفريق للمشاركة بعد 48 ساعة، أما فيما يتعلق برمضان صبحي فقد وصل إلى مرحلة متقدمة من برنامجه العلاجي.

وأضاف أنه ما زال من المبكر الحديث عن حسم بطولة الدوري، وقال: «انتهينا من ثلث مباريات الدوري، واعتدنا في الأهلي أن العبرة بالنهاية، وأن المشوار لا يزال طويلًا محليًّا وقاريًّا، في ظل متغيرات كرة القدم».

وأشاد بالروح التي يتمتع بها اللاعبون، مشددًا على أن الفريق أسرة واحدة، والروح العالية بين جميع اللاعبين مؤشر إيجابي، خصوصًا أن الكرة لعبة جماعية.

واختتم عبدالحفيظ حديثه بالتأكيد أن الفريق بصدد إبرام صفقة واحدة تتبقى فيها الرتوش الأخيرة، معربًا عن أمله بأن تمثل إضافة للفريق في مسيرته ببطولة الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.
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