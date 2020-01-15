ننتظر المزيد من كهربا.. تعليق سيد عبد الحفيظ على مباراتي الأهلي والزمالك



وساهم كهربا في فوز الأهلي على طنطا بخماسية نظيفة، بتسجيله هدفين وصناعة آخر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشره بالدوري المصري.



علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي إقامة مباراتي قمة بين الأحمر والزمالك خلال 5 أيام خلال شهر فبراير.ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، 20 من شهر فبراير المقبل، علي أن يتواجها مجددًا يوم 24 من الشهر ذاته في الدوري المصري.وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة: "تركيزنا على لقاء المقاولون العرب وبعد ذلك النجم الساحلي، وفريق الذئاب يقدم موسما استثنائيا مع عماد النحاس".وأضاف: "مباراة النجم والمقاولون ستكونان طبق الأصل من بعضهما ، طريقة لعب المقاولون العرب ستكون قريبة جدًا من النجم الساحلي، مهم جدًا أن نكون مركزين ونتخطى هذه المرحلة".وواصل: "من حق الجماهير أن تفرح ولكن لم نحقق شيئا بعد ويجب أن يصل ذلك للاعبي الأهلي باستثناء مباراة السوبر أمام الزمالك، ويجب ألا نقع في هذا الفخ.وعن كهربا: أوضح: "كهربا اليوم كان متواجدا ونعلم إمكانياته وقدراته، والقادم له يجب أن يكون أفضل وهذه البداية وهذا جزء قليل جدًا من الذي ننتظره منه، ومهما عمل يجب أن يعلم أن الفترة المقبلة الأهم بالنسبة له".وأتم: "تأجيل مباراة النجم الساحلي لمدة 48 ساعة في مصلحتنا إلى حد ما".يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي من يوم الجمعة لتقام الأحد 26 من شهر يناير الجاري.