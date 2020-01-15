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أخبار البلد

شكري يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس لبحث الملفات الاقليمية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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سعيد العربي
عقد سامح شكري، وزير الخارجية، لقاء مع النائب الديمقراطي آدم سميث رئيس لجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس الأمريكي للتشاور حول شتى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونشر المتحدث باسم الخارجية على الصفحة الرسمية بتويتر صورا لشكري، مع عدد من أعضاء الكونجرس الامريكي اجتمع الوزير بينهم مايكل ماكول زعيم الأقلية الجمهورية للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب خلال زيارته لواشنطن.



كما التقى شكر بالسيناتور الجمهوري ليندسي جراهام للتباحُث حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وتبادل الروئ حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.
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