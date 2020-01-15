الخزانة الأمريكية: اجتماع نهاية يناير للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن اتفاق وزراء كل من الولايات المتحدة ومصر والسودان وإثيوبيا على الاجتماع يومي 28 و29 يناير الجاري في واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة.





ووفق وكالة "رويترز" أعرب الوزراء المجتمعون في واشنطن على التزامهم بالتوصل إلى اتفاق تعاون شامل بشأن ملء خزان السد.





فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ملء السد سينفذ على مراحل خلال الموسم المطير وسيأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب، حيث ستسمح المراحل بتصريف المياه خلال فترات الجفاف الطويلة.





وأضاف البيان أن المرحلة الأولى لملء خزان السد تستهدف الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء.



