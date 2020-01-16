بفستان أسود.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في دبي

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال ظهور فى إحدى الحفلات الفنية بمدينة دبى.





تألقت سيرين عبد النور فى الصورة بإطلالة جريئة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا وذا أكمام طويلة من توقيع المصمم اللبنانى Nicolas Jebran.





وتزينت سيرين عبد النور بمجوهرات فخامة S A R K Y J E W E L R Y، فيما ارتدت كلاتش أنيق باللون الذهبى.





ووضعت سيرين عبد النور مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدل على كتفيها.