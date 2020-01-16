رئيس المقاولون العرب يكشف تفاصيل تنفيذ قطار المونوريل ..فيديو

قال محسن صلاح، رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، إن شركة المقاولون العرب هي المسؤولة عن تنفيذ قطار المونوريل كأحد شرايين ربط المدن الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف "صلاح"، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن قطار المونوريل يثبت أن المصريين قادرون على صناعة أي شيء، ولا شيء يقف أمام إرادتهم.





وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن قطار المونوريل مشروع نقل جماعي راقٍ؛ يتيح للجميع الانتقال به بكل سهولة ويسر.



