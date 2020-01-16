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رئيس المقاولون العرب يكشف تفاصيل تنفيذ قطار المونوريل ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 02:19 ص
رئيس مجلس ادارة شركة
رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب
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عمرو ممدوح
قال محسن صلاح، رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، إن شركة المقاولون العرب هي المسؤولة عن تنفيذ قطار المونوريل كأحد شرايين ربط المدن الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "صلاح"، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن قطار المونوريل يثبت أن المصريين قادرون على صناعة أي شيء، ولا شيء يقف أمام إرادتهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن قطار المونوريل مشروع نقل جماعي راقٍ؛ يتيح للجميع الانتقال به بكل سهولة ويسر.

وأكد محسن صلاح، أن قطار المونوريل يتم تنفيذه من مدينة 6 أكتوبر، إلى العاصمة الإدارية، بشكل راقٍ يتيح للجميع الانتقال به، وترك سياراتهم الخاصة دون أي مشكلة.
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