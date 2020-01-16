شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة

مجازفات بعض المصارعين بالحركات المتهورة للقضاء على الخصم قد لا تنتهي بتهليل الجمهور أحيانًا فكما يقال "مش كل مرة تسلم الجرة".





قام المصارع المكسيكي الشهير «لا باركا» بالقفز من الحلبة على منافسه الذي وقف خارجها، في حركة شهيرة تعرف بـ "قفزة الموت".





وبالفعل كانت قفزة الموت، فأثناء قفزه من الحلبة إلى خارجها علقت قدمه بالحبال فسقط على وجهه في الأرض قبل أن يصل إلى خصمه وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.





فقد لا باركا الوعي فورًا بعد القفزة القاتلة، ثار الجمهور وحاولوا تشجيعه على النهوض لكنه لم ينطق، ركض نحوه المساعدون بسرعة، لكن فشلت محاولات إسعافه وإفاقته.





تم نقل المصارع الشهير إلى المستشفى بسرعة وتبين معاناته من كسور في العنق والرقبة، مما جعله غير قادر على الكلام أو تحريك أي جزء من جسده بعد الحادث.



