لا تعتدي على أحد.. وسيم السيسي: القوات المسلحة تدافع عن الحدود منذ أيام الفراعنة

قال وسيم السيسي عالم المصريات، إن نهر النيل هو الأساس في عصر الفراعنة، وكان مصدر مياه الشرب نهر النيل.





وأضاف وسيم السيسي، في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه كان من الضروري تكوين هيئة تشرف على توزيع المياه، وهيئة أخرى للدفاع الخارجي عن مصر بمفهوم القوات المسلحة المصرية.





وتابع وسيم السيسي، "انضباط القوات المسلحة معهود منذ أيام الفراعنة، وكانت القوانين تحتم أنه إذا أعلن الملك الحرب عليه أن يكون في مقدمة الصفوف".





وأكمل وسيم السيسي "القوات المسلحة كانت تدافع عن الحدود منذ أيام الفراعنة وتواجه التحديات وتحمي حدود الدولة فقط ولا تعتدي على أحد على الإطلاق".