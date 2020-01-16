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فن

مفاجأة جديدة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أسرار الليلة الأخيرة في حياة زوجها

الخميس 16/يناير/2020 - 02:26 ص
نانسى عجرم وزوجها
نانسى عجرم وزوجها والقتيل
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أحمد إبراهيم
كشفت زوجة القتيل محمد الموسى، عن تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم. 

وقالت زوجة محمد الموسى، فى لقاء تلفزيوني، إن زوجها كان يرتدى فى الليلة الأخيرة ملابس سوداء وبنطلونا أسود، وقال لى إنه ذاهب من أجل الحصول على حقه من أحد الأشخاص الذين سلبوه منه. 

وأوضحت زوجة محمد الموسى "زوجى كان كريما للغاية ولا يعانى من أى ضائقة مالية، وكان فى الفترة الأخيرة بعد إقالته من إحدى شركات البترول انتقل إلى عدد من الأعمال الأخرى، إلى أن استقر بمنزل نانسى عجرم". 

وأشارت زوجة القتيل قائلة "كان مصاريف منزلنا تبلغ 150 دولارا وكانت بالنسبة لنا كافية للغاية".

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