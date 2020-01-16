كونفوشيوس عين شمس ينظم حفل الربيع الصيني.. 24 يناير

أعلن معهد كونفوشيوس بـ جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إقامة حفل عيد الربيع الصيني القادم على مسرح كلية الهندسة يوم الجمعة الموافق ٢٤ يناير.





وأوضح معهد كونفوشيوس بـ جامعة عين شمس، أنه سيتم خلال هذا الحفل تقديم عرض فني يليق بجامعة عين شمس.





وقال معهد كونفوشيوس بـ جامعة عين شمس: سيتضمن الحفل عروضا موسيقية وغنائية صينية وهدايا عيد الربيع.



