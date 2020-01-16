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فن

شاهد.. رانيا يوسف وغادة عادل في حارة الجنة بـ مملكة إبليس

الخميس 16/يناير/2020 - 02:35 ص
مسلسل مملكة ابليس
مسلسل مملكة ابليس
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أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة إبليس" الذي يقوم ببطولته رانيا يوسف وصبري فواز وغادة عادل وأحمد داود الإعلان التشويقي الأول للمسلسل.

ويعرض المسلسل عبر منصة "شاهد.نت"، وفي الإعلان الأول ظهر أبطال العمل يسكنون في حارة واحدة (حارة الجنة) وكبيرهم صبري فواز.

مسلسل "مملكة إبليس" تدور أحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم، التي تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع.

مسلسل "مملكة إبليس" من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

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